Fahrettin Altun: İsrail işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmalıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplum masum Filistinlileri korumada başarısız olurken İsrail'in soykırım eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in son saldırısında Gazze'ye insani yardım ulaştıran uluslararası yardım görevlilerini hedef aldığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak World Central Kitchen yardım çalışanlarının ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor ve bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. İsrail, uluslararası toplumun hafızasında derin iz bırakan insan hakları ihlallerine son vermeli, işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmalıdır. Gıdanın silah olarak kullanıldığı Gazze'de insani yardımın ulaştırılması, baş gösteren kıtlığın önlenmesi için hayati öneme sahiptir. İsrail'in Gazze'deki vahşeti karşısında insan vicdanının gücünü yansıtan insani yardım çalışanlarının çabalarını her zaman hatırlayacağız."