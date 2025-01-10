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Gündem
TRT Haber 10.01.2025 16:44

Fahrettin Altun: Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Basın mensuplarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edecek, gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Fahrettin Altun: Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat çerçevesinde görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ulusal ve uluslararası alanda fedakarca çalışan basın mensuplarımızın, toplumsal bilincin yükselmesine ve sağlıklı bir iletişim kültürünün oluşmasına yaptıkları katkıları büyük bir takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle, hakikatin ışığını taşımaya devam eden tüm gazetecilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, Gazze'de yaşanan insanlık dramında yüzlerce gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin yaralanmasının, kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları kaydetti:

Çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin hedef alınmalarını ve ayrım gözetilmeksizin katledilmelerini bir kez daha kınıyoruz. Görevleri başında vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet; yaralananlara acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edecek; gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız. 

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