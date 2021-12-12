İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi sona erdi.

İki gün süren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne 30'dan fazla ülkeden 100'ün üzerinde konuşmacı katıldı.

Medya planlamasından data analizine kadar farklı konu başlıklarında 43 oturum düzenlendi. Zirveye, 3 binin üzerinde davetli katıldı.

"Yeni medya nefret söylemini yaygınlaştırıyor"

Kapanış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Altun, "Hepimiz şunda ortaklaştık. Yeni medya, yeni iletişim teknolojileri, bunların sunduğu iletişim ortamları maalesef nefret söyleminin yaygınlaşmasına, nefret dilinin büyütülmesine ve nefret suçlarının da gündeme gelmesine kaynaklık etmekte" dedi.

"İnternetin yıkıcı etkilerini daha fazla hissediyoruz"

İnternetin 1990'lı yıllarda toplumların gündemine girmeye başladığını hatırlatan Altun, şunları söyledi:

"İnternetin zenginleştirici, çoğullaştırıcı, merkezkaç yapısı dolayısıyla esas itibarıyla demokrasiye hizmet eden yanı ön plana çıkmaya ve bu yönleriyle konuşulmaya, tartışılmaya başlanmıştı. Gel gelelim bugün itibarıyla bu özelliklerinden daha çok yıkıcı etkilerini daha fazla hissetmeye ve konuşmaya başlıyoruz."

Ortak sorunlara çözüm arandı

Altun, demokrasiyi, müzakere kültürünü ve kamusal alanı korumanın en önemli amaç olduğunu söyledi.

Stratejik iletişim imkanları sonuna kadar kullanılırken, dezenformasyonla da mücadele etmenin hayati önemde olduğunu vurgulayan Altun, "Umuyorum bu zirve, bu sorunların evrensel anlamda, uluslararası anlamda küresel anlamda çözüm için bir kaynak oluşturur" açıklamasını yaptı.