Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın yarın Ankara'daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i ağırladık" dedi.

Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerini ve iş birliği projelerini değerlendirdiklerini söyledi.

#Bangladeş’in kurucu Cumhurbaşkanı #Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman’ın yarın Ankara’daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen’i ağırladık. İkili ilişkilerimizi ve işbirliği projelerimizi ele aldık. pic.twitter.com/uu3xnUzKqY