Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın yarın Ankara'daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i ağırladık" dedi.
Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerini ve iş birliği projelerini değerlendirdiklerini söyledi.
#Bangladeş’in kurucu Cumhurbaşkanı #Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman’ın yarın Ankara’daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen’i ağırladık. İkili ilişkilerimizi ve işbirliği projelerimizi ele aldık. pic.twitter.com/uu3xnUzKqY— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 12, 2021
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Bangladeş
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