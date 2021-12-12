TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin son gününde TRT Özel Panelinde konuştu.

"TRT hem bellektir hem de gelecek"

TRT'nin 60 yıla yaklaşan yayıncılık tecrübesine dikkati çeken Sobacı, "Türkiye'de bundan sonra yayıncılık tarihinde de yeni kanallar ve yeni kulvarlarda da hep yenilikçi perspektif ortaya koyması açısından bir gelecek şekillendirecek. O yüzden TRT'nin hem bir bellek olduğunu hem de gelecek olduğunu ifade etmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"Toplumsal faydayı temel kabul ediyoruz"

Sobacı, TRT'nin kamu yayıncılığı yaptığını hatırlatarak, tematik kanallarla 7'den 77'ye her kesime hitap edildiğini vurguladı:

"Hangi kanalımız söz konusu olursa olsun, hangi yapım veya yayın söz konusu olursa olsun, mutlaka toplumsal faydayı, toplumsal bilinci ve farkındalığı oluşturmayı hep yapımlarının arka tarafında temel bir ilke olarak tutuyor. Çünkü biz salt bilgiyi aslında idrak seviyesine ulaştırmaya çalışıyoruz."

Prof. Dr. Sobacı, TRT çatısı altında farklı dillerde yayın yapıldığını anımsattı. 18 televizyon ve radyo kanalı, 9 dijital platform ve 4 dijital uygulama ile hizmet verildiğini anlattı.

"Dünyayı evimize getirirken, zenginliğimizi dünyaya taşıyoruz"

TRT olarak kültürel çeşitlilikten yana olduklarını söyleyen Sobacı, "Kültürel zenginliğin bir çeşitlilik olduğunu düşünüyoruz ve kültürel çeşitliliğin, daha soğrusu özgünlüğü hangi coğrafyadaysa orada korunması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden biz bir yandan dünyayı TRT olarak evimize getirirken, diğer yandan kadim tarihimizi ve kültürel zenginliğimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

TRT Stratcom Özel Panel'inde, TRT1, TRT Haber, TRT World, TRT2 ve TRT Çocuk kanallarının koordinatörleri de konuşmacı olarak yer aldı.



Tematik kanalların geleceği, başarıları ve edinilen kazanımlar paylaşıldı.