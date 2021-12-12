Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Meryem Betül Çavdar'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile madalya alan sporcuları kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Meryem Betül Çavdar ile madalya alan sporcuları tebrik etti.
Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak gururumuz olan Meryem Betül Çavdar'ı ve 8 madalya alan sporcularımızı kutluyorum. Onların başarı yolundaki motivasyonlarının hepimize örnek olmasını diliyorum."
Dünya Para Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak gururumuz olan Meryem Betül Çavdar'ı ve 8 madalya alan sporcularımızı kutluyorum. Onların başarı yolundaki motivasyonlarının hepimize örnek olmasını diliyorum. pic.twitter.com/ziawE8zU8b— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 12, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Tekvando
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