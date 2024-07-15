Parçalı Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.07.2024 15:34

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na tüm vatandaşların davetli olduğunu bildirdi.

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşuyoruz
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 18.00'da başlayacak anma programına ilişkin, "Şimdi geleceğe hep birlikte yürümek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde buluşuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'na tüm halkımız davetlidir." İfadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
15 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Darbe Girişimi Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Tüm kahramanlarımıza minnettarız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu
16:30
Avrupa Birliği, İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı
16:28
Filistin topraklarını gasbeden işgalciler, Ramallah yakınlarında "kaçak yerleşim birimi" kuruyor
15:57
Otluk alanda çıkan yangında 5 sera yandı
15:57
Aşure Günü yarın idrak edilecek
15:51
Gazze'deki hükümetten ABD'nin İsrail'i silahlandırmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı
15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretçi akını
15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
FETÖ'cü hainlerin darbe itirafları
FETÖ'cü hainlerin darbe itirafları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ