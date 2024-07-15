Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşuyoruz

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 18.00'da başlayacak anma programına ilişkin, "Şimdi geleceğe hep birlikte yürümek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde buluşuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'na tüm halkımız davetlidir." İfadelerini kullandı.

Şimdi geleceğe hep birlikte yürümek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde buluşuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı'na tüm halkımız davetlidir.



????: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi



????️: 15 Temmuz… pic.twitter.com/aZ2lJa9iyw — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 15, 2024