Ankara-Washington hattında F-16 müzakereleri devam ediyor. Heyetler, 4'üncü toplantısını Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacak. Teknik konuların masada olacağı toplantıda, F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin detaylar ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, 15 Ağustos'ta, Amerika Birleşik Devletleri ile tekrar bir toplantı yapılacağını söyledi.

ABD ile F-16 müzakereleri çerçevesinde parlamenter diplomasi de devrede. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden heyetlerin, Yunan lobisinin provokatif faaliyet ve girişimlerine karşı Amerikan Kongresinde temaslarda bulunması bekleniyor.

Bakan Akar, Amerika'nın kurumsal bir tavır benimseyerek burada bu dedikodulara, dedikodu niteliğindeki girişimlere ve girdilere itibar etmeyip yıllardan beri müttefik olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TSK'ya karşı gerekli tavrı göstereceklerine inanmak istediklerini ifade etti.

Şartlı satışın kabul edilemeyeceğinin altı çizilecek

Görüşmelerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklığa da vurgu yapılacak. Türkiye'nin tezleri anlatılacak, şartlı satışın kabul edilmeyeceğinin altı çizilecek.