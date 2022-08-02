Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.
Etiketler: Resmi Gazete
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