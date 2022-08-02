Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 08:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında Emniyet ve Jandarma destekli operasyonla 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilmekte olan Eren Abluka-27 operasyonunda, Pervari ilçesi kırsalında 2 terörist iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Siirt İçişleri Bakanlığı
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