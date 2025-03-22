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TRT Haber 22.03.2025 11:53

Eylemlerde 343 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Eylemlerde 343 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerliklaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin dün gece gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde 343 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin gece gündüz nöbette olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: 

 

"Povokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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