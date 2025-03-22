Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 2 Ocak 2025'te imzalanan "(Interreg VI-A) IPA Bulgaristan-Türkiye Programı Uygulama Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, programın yönetim ve uygulanmasına dair genel hükümleri ile tarafların görev dağılımını belirliyor.

Bonn'da 16 Kasım 2023'te imzalanan "Türk-Alman Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" de iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak geçici geçiş belgesi kotalarını düzenliyor.

Cezayir'de 21 Kasım 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" da taraflar arasında tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün ve hizmetlerin kalite kontrolüne yönelik işbirliği çerçevesini belirliyor.

28 Temmuz 2018'de Lusaka'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı" ise iki ülke arasında tarım ve gıda alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor.

Belgrad'da 7 Eylül 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" da orman yangınlarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Ankara'da 10 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi Paylaşımı ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşma" ise iki ülke arasında eşya ve taşıtların gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve güvenliğin sağlanmasını amaçlıyor.

Resmi Gazete'de yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolünde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokol" de Türkiye ve Özbekistan arasında kolluk eğitimi alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.