Gazze'de kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor



Gazze Temas Grubu'nun 8 üye ülkesinin bakanları ile Arap Ligi ve İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreterleri, Gazze için bir kez daha bir araya geliyor.

Yarın, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

Gazze'nin yeniden imar planı ele alınacak

Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda, Türkiye’nin, 4 Mart'ta Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen, Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit edecek.

Gazze’de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulayacak.

İnsani yardımların yeniden başlatılmasının hayati öneme sahip oluğuna dikkat çekecek.

Toplantıda Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları da ele alınacak.

Kalıcı ateşkes için 8 ülke bir araya geliyor

Gazze Temas Grubu, 11 Kasım 2023'te Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bir araya gelmesi ile oluşturuldu.

Bakanlar Komitesi Londra, Paris, New York, Vaşington, Ottava, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman’ın da aralarında bulunduğu çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleştirdi.