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Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy vefat etti

Eski Sağlık Bakanlarından Halil İbrahim Özsoy vefat etti. Özsoy'un cenazesi, çarşamba günü Afyonkarahisar Bolvadin'da toprağa verilecek.

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Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy vefat etti

3 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, şikayetlerinin artması üzerine 50 gün önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özsoy, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Özsoy'un cenazesi, yarın öğle namazını müteakip, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bolvadin'de defnedilecek.

3 dönem milletvekilliği yaptı

Afyonkarahisar'dan üç dönem milletvekilliği yapan Özsoy, 55. hükümette Sağlık Bakanı oldu.

Özsoy, bir dönem de Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili görevini üstlenmişti.  

Kaynak: AA

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