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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: AK Parti'nin en önemli özelliği merkezde kalması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "AK Parti'nin en önemli özelliği merkezde kalması, toplumun bütün kesimlerine seslenebilen tek parti olmasıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: AK Partinin en önemli özelliği merkezde kalması

Düşünce kuruluşu SETA'nın düzenlediği AK Parti Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin son dönemde karşılaştığı tehditlerin, AK Parti'nin ekonomik alanda adaleti merkeze alan bir siyaset izlemesinden kaynaklandığını söyledi.

Altun, AK Parti'nin merkezde kalabilme mücadelesini verdiğini ve bunu başardığını söyleyerek, "Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuşatıcı siyasetinin bir başarısı olarak karşımıza çıktı marjinalleşmedi." dedi. 

Altun, AK Parti'nin toplumun bütün kesimlerine seslenebilen tek parti olduğunu ifade etti.

Halihazırda gelinen noktada AK Parti'nin önündeki meselenin ekonomik alanda adaleti merkeze alan bir siyaset izlemesinden kaynaklı olduğunu belirten Altun, Türkiye'nin tehditlere maruz kalmasının nedenin de bundan kaynaklandığını söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

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