Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren operasyonlarıyla 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı
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