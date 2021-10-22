Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, başkent Tiflis'te Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Zurab Azaraşvili tarafından kabul edildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kotil ile Doğan'ın, Gürcistan ziyareti çerçevesinde Azaraşvili'yle birlikte Gürcistan'da savaş uçaklarını üreten TAM TBİLAVİAMŞENİ AŞ'ye ait sanayi tesislerinde incelemelerde bulundukları bilgisi verildi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Gürcistan arasında askeri havacılık alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı anlatılan açıklamada, "Görüşmede taraflar, Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliği ile askeri havacılık endüstrisini geliştirmeyi amaçlayan ortak bir işletme kurmayı ve gelecek planlarını görüştü" denildi.