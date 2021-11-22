Eren Kış-7'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun bu sabah başladığını duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Bitlis’in Şeyh Habib kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona J-İHA ile Hava Kuvvetleri de destek verdi.
Operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi.
Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.
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