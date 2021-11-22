İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun bu sabah başladığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında Bitlis’in Şeyh Habib kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona J-İHA ile Hava Kuvvetleri de destek verdi.

Operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi.

Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.