Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDAMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK OPERASYONU" başlatıldı.

Bitlis'te EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK Operasyonu başlatıldı pic.twitter.com/AoWoB3iZFC — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 22, 2021

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.