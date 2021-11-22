İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe tasarısında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Türkiye tam 40 yıldır terörle sınanmaktadır. Yıllarca Avrupa’nın en büyük derdi olan terör örgütünün, 43 yıllık tüm eylemlerinde hayatını kaybeden insan sayısı 829; PKK’nın sebep olduğu can kaybı sayısı ise 40 bin civarındadır" açıklamasını yaptı.

"PKK, DEAŞ ve FETÖ bu toprağın imalatı değildir"

2016'dan bugüne kadar terör örgütünün saldırılarında 408 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu sayıya Bedirhan bebek ve annesi de dahildir. Terörün, kalkınmamıza kentilyonlarca lira zararı olmuştur. Türkiye’yi dünya liginde görmek istemeyenlerin bugün de desteği ve beklentisi, terör ve terörizmdedir. PKK, DEAŞ ve FETÖ bu toprağın imalatı değildir" dedi.

Son 5 yılda 2 bin 72 terörist teslim oldu

2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyleyen Soylu, "Terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2000-2500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye’nin tamamında, toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, son 5 yılda bin 43'ü ikna olmak üzere 2 bin 72 terör örgütü üyesinin teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütüne destek veren belediyeler

Terör örgütüne destek sağlayan belediyelere ve belediye başkanlarının yargı önünde cezalarının aldıklarını söyleyen Soylu şöyle devam etti:

"Belediyelerin kaynaklarını terör örgütüne aktaran, hem fiziki ve lojistik destek sağlayan, hem eleman temin eden, hem de şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere, görevlendirme yaptık. Görevden aldığımız belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları cezalar, 694 yıl, 988 ay, 338 gündür"

Tezkereye 'hayır' oyu tartışması

Meclis çatısı altında tezkereye 'hayır' oyu verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Soylu, " Kimse kusura bakmasın, gazi meclisin çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir. Yeniden o bölgenin terör örgütünün hakimiyetine bırakılmasına sebep olacak bir “hayır“ oyu verilmesini reddettiğimizi ve bunun tarihe not düşüldüğünü ifade etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Eren operasyonlarında 167 terörist ve 1057 mağara etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya gerçekleştirilen Eren Operasyonları'nın tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Şu anda Eren Operasyonları 15 bölgede bitti, kış versiyonu olan 6 tanesi devam ediyor. Bugün 7.sine Bitlis Sarpkayalar’da 680 kahramanımızla başladık. Sadece Eren’de ,167 terörist ve 1057 mağara etkisiz hale getirildi.

“Artık yeni bir Türkiye konuşmak lazım”

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin hafızasından silinmek üzere olduğunu belirten Soylu, "Artık yeni bir Türkiye konuşmak lazım. Bunu konuşturacak olan PKK değildir, kalıntıları değildir, siyasi uzantıları değildir, terkettiğimiz eski sistemler değildir, eski Türkiye’nin kabulleri değildir" dedi.

"FETÖ ile mücadelede 99 bin kişi tutuklandı"

Son FETÖ üyesi yakalanana kadar mücadelenin tüm hızıyla devam edeceğini söyleyen Bakan Soylu, "Bugüne kadar 319 bin kişi gözaltına alınmış, 99 bin kişi tutuklanmıştır. Halen cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlü sayısı 22 bin 340’tır. Bugüne kadar bakanlığımızdan 45 bin kişi ihraç edilmiş, 12 bin 847 kişi de görevden uzaklaştırılmış, 13 bin 509 kişi de görevlerine iade edilmiştir" bilgisini paylaştı.

Bakan Soyle sözlerine şöyle devam etti:

"ByLock’ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Ankesör’de etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37’dir. Türkiye’de 15 temmuz öncesinde uyuşturucuya bağlı olarak hapishanelerde 35 bin kişi varken şu anda 98 bin kişi vardır. Bütün bunlar ortadayken tamamen Türkiye devletini, uyuşturucuyla mücadelemizi hedef alan yalanlar, iftiralar, FETÖ’nün aylar önce servis ettiği yalan ve iftiraları Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına getirmek, Türkiye Cumhuriyetine devletine bühtan yapmak, sadece Türkiye’nin bu mücadeledeki kararlılığına iftira atmak değil, Türkiye Cumhuriyeti devletine her fırsatta kara çalmaya çalışanlara omuz vermek, destek olmaktır"

Uyuşturucuya geçit yok

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelenin hız kazandığını ifade eden Soylu, "Türkiye’de uyuşturucu sebebiyle 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybetmiş, 2020 yılında bu sayı 314’e düşmüştür. Halen bu yıl için ilk 10 ay itibarıyla can kaybı sayımız 142’dir" dedi.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yılın tamamında 13.2 ton yakaladığımız eroin miktarı, bu yıl 15 Kasım itibarıyla 18.1 ton, esrar 51 ton, geçen yıl 2.7 milyon adet olan Captagon tabletten de bu yıl 5.2 milyon adet ele geçirilmiştir. geçen yılın tamamında 158 bin olan uyuşturucu operasyon sayımız bu yıl halen 183 bin olmuştur.

Geçen yılın tamamında 158 bin olan uyuşturucu operasyon sayımız bu yıl halen 183 bin olmuştur. 2020’de yakaladığımız uyuşturucu maddelerin geçen yılın tamamında 165 milyar liraydı. Geçen yılın 229 bin olan gözaltı sayımız 15 Kasım itibarıyla 251 bine ulaşmıştır."

Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin bilgi verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un gülmesine tepki gösterdi.

Soylu "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun" dedi.

Kadına şiddete tahammül yok

Kadınlara yönelik şiddete tahammüllerinin olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "2015'te kadın cinayeti sayısı 360, 2020'de 268 ve bu sene itibariyle 251'dir" açıklamasını yaptı.

Kaçak göçmenlerle mücadele

Bakan Soylu, bugüne kadar sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 291 bin 825 olduğunu söyledi. “2016’dan beri yakaladığımız kaçak göçmen sayısı da 1 milyon 329 bin 226’dır. Bu yıl yakalanan kaçak göçmen sayısı şu an için 134 bin 41, organizatör sayısı ise 6 bin 541’dir” bilgisini paylaştı

Kimlik kartına e-imza dönemi

Süleyman Soylu, kimlik kartlarına e-imza döneminin yakında başlayacağını açıkladı. "Bir ay içinde yüklenmiş olacak" dedi.