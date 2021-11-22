Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu yıl gözaltına alınıp ifade veren ve örgüt içinde sözde yönetici olan A.A, Manisa'da üniversite okuduğu dönemde örgüte ait evlere gelen ortaokul çocuklarıyla ilgilendiğini beyan etti.

Bazı öğrencilerin kendisine gerçek isimlerini söylemediğini belirten A.A, ilgilendiği iki öğrenciyle ilgili bilgi vererek, "Bu kişilerin kod isimlerini 'Ali' ve 'Ömer' olarak hatırlıyorum. İki öğrenci de liselere geçiş sınavına hazırlanıyordu" dedi.

İtirafçı A.A, bu süreçte evde bulunan bölge ortaokul mesulü M.K'nin, çocukları askeri okul sınavlarına girmeleri yönünde teşvik ettiğini anlattı.

FETÖ'nün ailelere ikna turu

Sadakatli öğrencilerin askeri okul tercih etmemesi durumunda aileleriyle görüşmeler yaptıklarını ve evlerini ziyaret ettiklerine dikkati çeken A.A, "Bu iki çocuğun da askeri okul istemediklerini söylediklerini hatırlıyorum. M.K'nin, bu öğrencilerin aileleriyle konuşarak askeri okul sınavlarına girmeleri için ikna çalışmaları yaptığını ancak bir sonuç alamadığını hatırlıyorum. Askeri okula girmeleri için çok uğraştı ancak çocuklar asker olmak istemedi" beyanında bulundu.

Öğrencilere aile baskısı

Yine bu yıl gözaltına alınıp etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan ve örgütün sözde "bölge talebe mesulü" olan A.H. de 2010 yılında Konya'da üniversite okuduğu dönemde evde kalan iki lise öğrencisinin askeri okul sınavını kazandığını ifade etti.

Bu öğrencilerin yapı içinde "doktor" olarak görev yapan "Metin" kod adlı M.Ç. ile görüşmeye geldiklerini belirten A.H, ifadesinde şunları ifade etti:

"Anladığım kadarıyla M.Ç. çocuklarla askeri okul süreciyle ilgili görüşmeler yapıyor ve askeri okulda uymaları gereken kurallardan bahsediyordu. Çocuklardan biri askeri okula gitmek istemiyordu. Bu sebeple M.Ç'nin birkaç kez bu çocuğun ailesiyle görüşmeye gittiğini hatırlıyorum. Bu görüşmelerde ikna çalışmaları yaparak ailesini askeri okula gitme yönünde ikna ettiler. Bu nedenle öğrencinin, ailesinin baskısıyla askeri okula gittiğini biliyorum."