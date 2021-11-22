Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınır hattında 2'si terörist 6 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye’den yurda girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/0y9hT0HVnc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2021
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK
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