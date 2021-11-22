Yargıtay karar verdi. 28 Şubat'ın 4 sanığının dosyaları yeniden yargılama için mahkemeye gönderildi.

28 Şubat davası sanıklarından eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz, eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya ve eski Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel hakkındaki hüküm bozuldu.

Dosya Yargıtay tarafından Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yeniden yargılanacaklar

4 sanığın yargılanmasına başlanacak.

Yargıtay dava ile ilgili temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

İnceleme sonucunda, aralarında eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri'nin de bulunduğu 14 sanığın mahkumiyet kararı onandı.

Hükmü kesinleşen 14 sanık general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi.