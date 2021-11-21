Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.
Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.
Ekonomideki son veriler değerlendirilecek
Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
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