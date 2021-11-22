28 Şubat'ın 6 sanığının dosyaları yeniden yargılama için mahkemeye gönderildi.

28 Şubat davası sanıklarından eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz, eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hayri Bülent Alpkaya ve eski Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel hakkındaki hüküm bozuldu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından aralarında orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ve Oramiral Hayri Bülent Alpkaya gibi isimlerin de bulunduğu 16 kişinin yeniden yargılanmasına karar verildi.

Dosya Yargıtay tarafından Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

16 sanık yeniden yargılanacak

16 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak.

Yargıtay dava ile ilgili temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

İnceleme sonucunda, aralarında eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri'nin de bulunduğu 14 sanığın mahkumiyet kararı onandı.

Hükmü kesinleşen 14 sanık general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi.

Hükmü kesinleşen sanıkların rütbeleri söküldü

Mahkemenin talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı da Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince hükmü kesinleşen sanıkların rütbelerini söktü.