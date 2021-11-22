Trabzon’da Akçaabat ilçesi kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı.

Yaralanan polis memuru, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden K.E.T. 'Görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

K.E.T.'nin daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"Yüzüme ışık tutunca polisi görmedim"

Kullandığı aracın, serbest kalan arkadaşı M.A.’nın olduğunu söyleyen K.E.T. kazadan 3 saat önce alkol aldığını iddia etti:

"Yolda çevirme olduğunu görünce sağa yöneldim. Ancak polisler yüzüme doğru ışık tutunca heyecanlandım. Polisi görmedim. Kaçmak için sol şeride hızla girdim. Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Pişmanım. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum."