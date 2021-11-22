AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yavuz ve Hamza Dağ, partilerinin genel merkezinde düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok." diyen Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin bir mecburiyetin sonucu olduğunu, 367 tartışmalarında ülkenin içine düştüğü çıkmazın, cumhurbaşkanının seçimle gelmesinin önünü açan süreçle aşıldığını anlattı.

"50+1 oranı tartışılabilir, öneri getirilebilir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk akla gelen temel taşlarından birinin 50+1 olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Başka türlü de formüle edilebilir ama o gün bunun böyle olmasının daha doğru olacağı noktasında bir karar verildi. Ondan sonraki süreçte de partide ben Ali İhsan Yavuz olarak, Seçim İşleri Başkanı olarak hiçbir platformda, hiçbir toplantıda 50+1' olmalı mıydı olmamalı mıydı, değişmeli midir değişmemeli midir tartışmasının olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız da yok. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Bu tartışılamaz mı? Tartışılabilir. Bu konuya ilişkin birileri bir öneri getirmez mi? Getirebilir. Bizim şu anda 50+1 ile ilgili bunu değişelim, buna ilişkin bir yasal düzenleme yapalım, bir anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil"

"Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil"

Erken seçim tartışmalarına değinen Yavuz, "Türkiye'de erken seçim diye bir ihtimal söz konusu değil. Artık mümkün mü? Teorik olarak her zaman mümkün ama olması için hiçbir neden yok" dedi.

Seçim kanunlarına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi ile yürüttükleri çalışmayı Meclise sunulacak hale getirdiklerini ve kanun gereği seçime bir yıl kalmadan önce Meclise sunarak yasalaştırmak istediklerini kaydeden Yavuz, "Nereden bakarsanız bakın zaten erken seçim mümkün değil. Seçim zamanında olacaktır. Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür" dedi.