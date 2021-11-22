Milli Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen “Demirli Kontak Mayın'ın imha edildiği anların görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Homs/Libya sahilinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen “Demirli Kontak Mayın”, Libya Deniz Kuvvetleri Orta Sektör Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, SAS timimiz nezaretinde imha edildi.

Libya Görev Grubu Komutanlığı tarafından sağlanan eğitim ve askeri danışmanlık desteği sonucunda, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından ilk kez su altı mayın imhası gerçekleştirilmiş oldu."