Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristanlı mevkidaşı Stoev'le görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev'le telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev’in görüşmesinde ikili ilişkiler ve Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır kapılarındaki geçişler gündeme geldi.
Bakan Çavuşoğlu Stoev’e, sorunların çözümü için vermiş olduğu destek için de teşekkürlerini iletti.
Etiketler: Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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