Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahında liderler ile bir araya geliyor.

İlk görüşme Macron'la

Erdoğan ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptı.

İki liderin basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Johnson'la görüşme 25 dakika sürdü

Erdoğan, Macron ile görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Erdoğan-Merkel ile görüşüyor

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geldi.

İki liderin basına kapalı görüşmesi sürüyor.