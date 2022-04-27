İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

"İslam düşmanlığıyla rant sağlamaya çalışıyorlar"

Duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir kimi Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığı yaparak, hatta Kuran-ı Kerim'i yakarak kendilerine siyasi rant sağlamaya çalışanlar olduğunu görüyoruz" dedi.

"Vandallıklarının kaynağı cehaletleri"

"Vandallıklarının kaynağı cehaletleri" diyen Erdoğan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Aslında bu husumet sahiplerinin sergiledikleri vandallık cehaletlerinin işaretidir. Kuran-ı Kerim'i bırakınız nuzul diliyle, tercümesi ile dahi bir kez okuyan hiç kimsenin bu mübarek mushafa husumet besleyebilmesi mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 1 ekranlarında beğeniyle izlenen Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışmasının final programında verdi mesajlarını.

"Milletin Kuran-ı Kerim'le irtibatını kesmek için her yolu denediler"

Geçmişte Kur'an-ı Kerim öğretimine yönelik uygulanan politikaları eleştirdi.

"Geçmişte bu aziz milletin Kuran-ı Kerim'le irtibatını kesmek için her yol denenmiştir. Tek parti devrinden 28 Şubat'a kadar her dönemde milletimizle hesaplaşmak isteyenlerin ilk göz diktiği yerlerden biri Kur'an öğreten müesseseler olmuştur."

"Milletimizin kalbindeki Kur'an muhabbeti silinemedi"



"Milletimizin kalbindeki Kur'an muhabbeti silinemedi" diyen Erdoğan, "Kur'an kurslarının kapatılmasından mushafların imhasına, camilerin kapılarına kilit vurulmasından ezanın dilinin değiştirilmesine kadar ne yapıldıysa milletimizin kalbindeki iman ve onun timsali Kur'an muhabbeti silinemedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı Kebir Camii'ni aslına döndürdüklerini hatırlattı.

"Bu sancılı dönemin son emarelerinden olan Ayasofya'yı Kebir Camii'ni de aslına rücu ettirerek hamdolsun milletimizin üzerinde oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk. Hatta bununla kalmadık, caminin müzeye çevrilmesinin ardından yıktırılan avludaki Fatih yadigarı medreseyi de aslına uygun bir şekilde yeniden ihya ederek Vakıf Üniversite'mizin hizmetine verdik."