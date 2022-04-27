Kuzey Makedonya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasında ilerleme kaydeden geleneksel iyi ve dostane ilişkilerin ortaklaşa teyit edildiği, bunu, 2021'de ticaret hacminin büyümesinin yanı sıra Türk şirketlerinin ülkedeki en büyük yatırımcılar arasında yer almasının gösterdiği belirtildi.

Kuzey Makedonya'nın tüm vatandaşlarına eşit derecede önem gösterdiği, farklı kültür, din ve etnik topluluklara mensup vatandaşların bir ülkede, uyum içinde nasıl yaşayabileceğinin bir örneği ve bunun Balkanlar'da barışa önemli bir katkı olduğu vurgulanan açıklamada, bu bağlamda Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı, bölge ve ötesinin istikrarı için önem taşıyan Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere bir an önce başlaması noktasında desteklediği aktarıldı.

Türkiye'ye destek teşekkürü

Açıklamada Kovaçevski'nin, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya, bağımsızlığından günümüze kaydettiği ilerlemede gösterdiği samimi ve sürekli destek için teşekkür ettiği vurgulandı.

Kuzey Makedonya ile Bulgaristan arasındaki meseleye değinen Kovaçevski, çözümün, her iki tarafın da Avrupa değerlerine ve karşılıklı saygı ruhuna dayalı onurlu görüşmelerde kararlı olduğu takdirde mümkün olacağını ifade etti.

Ukrayna'daki durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Kovaçevski, Kuzey Makedonya'nın AB ve NATO ile tamamen uyumlu politikalarla devam ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik açıdan ve NATO ittifakı kapsamındaki partner ülkeler olarak gelişmeye devam ettiği sonucuna varıldığı kaydedildi.