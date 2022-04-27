Şehir turunu Üsküp Kalesi’nden başlatan TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki heyetle tarihi kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Üsküp Kalesi'nden tarihi Mustafa Paşa Camisine geçen Şentop, camiyi ve yanında bulunan türbeyi ziyaret etti.

Vatandaşlarla selamlaştı

Şentop, Mustafa Paşa Camii çıkışında Arasta Camii'nden geçerek Sulu Han, Çifte Hamam ve Murat Paşa Camisi gibi tarihi mekanları içinde barındıran Eski Üsküp Çarşısı sokaklarında vatandaşlarla selamlaştı.

Çarşının ardından tarihi Taşköprü üzerinden geçen Şentop, farklı heykellerin dikildiği şehir merkezindeki Makedonya Meydanı'nı da gezdi.

Gün içinde Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüşen Şentop, bu akşam başkent Üsküp'te eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Balkan Üniversitesi tarafından organize edilen iftara katılacak.