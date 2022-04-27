İBB çalışanının terör kampındaki görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Şafak Duran, terör örgütü PKK kamplarında elinde silahla görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 11 aydır çalıştığı belediye binasında gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığı iddiası üzerine başlatılan inceleme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sürerken önemli bir gelişme yaşandı.
Belediyede sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran'ın terör örgütü kamplarında kaldığı ortaya çıktı. Duran'ın, terör örgütü üyelerinden ele edilen dokümanlarda kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları bulundu.
Fotoğrafta Şafak Duran, elinde Rus yapımı uzun namlulu silahla yürürken görülüyor. O sırada bir grup terörist Duran'ı alkışlıyor.
Şafak Duran, bir başka karede ise teröristlerle yan yana bulunuyor.
Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. 11 aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı belirlenen Şafak Duran, belediye binasında gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem gören şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.