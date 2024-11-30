Erdoğan: Deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün bir kez daha ilçeleri ve mahalleleri ile tüm Kahramanmaraş’a, Kahramanmaraşlı kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu, bereketli topraklarıyla, medeniyetlere beşiklik eden, destanlar şehri Kahramanmaraş’ımızdayız. Siz edelerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Maraş’a geldiğimiz andan itibaren bizleri yine samimiyetle bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Birazdan Kahramanmaraş’ın il kongresini gerçekleştireceğiz. İnşallah orada da teşkilatımızda olan ahdimizi ve kavlimizi yenileyeceğiz. Ama kongremizden önce hem sizlere bir teşekkür edelim dedik, hem de yapımı tamamlanan deprem konutlarımızın açılışını yapalım istedik. Coşkularınızdan, heyecanlarınızdan, sevdalarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için, inandığınız için, bize sahip çıktığınız için, siz edelere teşekkür ediyorum.

31 Mart’ta Maraşlı kardeşlerim, bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuyla, yola devam dedi. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan Kahramanmaraş, 31 Mart’ta yine bize olan desteğini esirgemedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Kahramanmaraş’la aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Siz bize nasıl destek olduysanız, biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Maraş’a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız.

Bu kadim şehir sadece toprağının bereketiyle değil, milletimizin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale, Anadolu’nun sağlam direği oldu. Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğemedi, edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Hani diyor ya, "Yedi güzel adamdan biri Erdem Beyazıt, "Ey her depremden sonra biraz daha doğrulan herkesin veba girmiş bir şehrin hem halkı hem seyircisi olduğu bir günde Ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke her damlası bir zafer müjdesi bir posta eri gibi Yağmur yüzüme değince çıkacağız yola." İşte Kahramanmaraş, merhum şairimizin dediği gibi 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalkıyor.

6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını hızla sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dağlar ince, yüksek ise yol onun üstünden geçer inancıyla şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz. Yıkımın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadan asrın inşasını başlattık. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz.

Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım daha atıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay’daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş’ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah birazdan canlı bağlantıyla Hatay’ımızda 5 bin 900, Malatya’mızda 2 bin 313, Adıyaman’ımızda 6 bin 912, Gaziantep’imizde 257, Diyarbakır’ımızda 674, Adana’mızda 668, Şanlıurfa’mızda 2 bin 929, Elazığ'ımızda 1407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Maraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzere toplam 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve bereket ihsan eylesin diyorum.

Bu konutların yapımında emeği, alın teri olan herkese, tüm bakanlıklarımıza işçisinden mühendisine, bilhassa da yüklenici firmalara teşekkür ediyorum.

Bu kardeşimiz yaklaşık yarım asırdır bir şekilde siyasetin içerisinde. Rabbim bizlere çok farklı görevlerde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi nasip etti. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil, Türkiye’ye eser ve proje kazandırmak için bir fırsat olarak gördük. Bakınız, 6 Şubat’ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Sadece Maraş’ta 7 bin 492 bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 bin 788 Maraş’lı kardeşimiz depremde vefat etti. Rabbim hepsine rahmet etsin. Onları cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.

Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Tam 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Dikkatinizi çekerim bu sadece konut sayısı. İçinde iş yerleri yok. Bu ne demek biliyorsunuz, değerli kardeşlerim? Neredeyse 2,5 milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Depremin ekonomimizde yol açtığı tahribat 104 milyar dolardan fazla. Toprağa verdiğimiz 53 bin 735 kardeşimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki de hiç iyileşmeyecek, hiç kapanmayacak.

Ayrıntılar geliyor...