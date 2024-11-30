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Gündem
AA 30.11.2024 12:06

Bakan Fidan: Silahlanma dünyayı nükleer savaş tehlikesine getirebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu ve Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın artığını belirterek, "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir" dedi.

Bakan Fidan: Silahlanma dünyayı nükleer savaş tehlikesine getirebilir
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'te "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek" başlıklı oturumun açılışında konuştu.

Uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini ifade eden Fidan, bu zorluklar için kritik jeopolitik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Fidan, gittikçe daha derinleşen bir kutuplaşma görüldüğünü söyleyerek, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor." diye konuştu.

Orta Doğu'da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkati çeken Fidan, "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir." ifadesini kullandı.

Fidan, öte yandan, tekno politikaların uluslararası dengeyi etkilediğini söyleyerek, yapay zekanın ve siber güvenlik sistemlerinin de tehdit algısını artırdığını kaydetti.

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