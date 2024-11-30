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Gündem
AA 30.11.2024 10:00

6 ayrı suç örgütüne operasyonda 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında 6 ayrı suç örgütüne yönelik yapılan "Kuyu" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

6 ayrı suç örgütüne operasyonda 46 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da R.B'nin, Samsun'da N.B'nin, Giresun'da R.N'nin, Antalya'da ise Ü.K, H.B. ve M.H'nin elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-47, Kuyu-48, Kuyu-49 ve Kuyu-50" operasyonları düzenlendiğini kaydetti.

Jandarmanın kayım ayındaki bu operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 29'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu çok sayıda kesici ve delici alet, ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz. Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz."

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İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
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