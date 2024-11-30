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Gündem
TRT Haber 30.11.2024 08:19

AK Parti'de il kongreleri bugün başlıyor

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi kapsamında ilk il kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kahramanmaraş'ta yapılacak.

AK Parti'de il kongreleri bugün başlıyor
[Fotograf: AA]

Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) 8. Büyük Olağan Kongre ve Kadın Kolları ile Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongrelerine hazırlık kapsamında ilçe kongreleri devam ediyor.

Partide ana kademe, kadın ve gençlik kolları, "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen kongrelere yönelik çalışmalara yoğunlaştı.

Partinin, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerinin belirlendiği ilçe kongreleri sürüyor.

Kongre çalışmalarına 3 Eylül'de başlayan ve 12 Ekim'de ilçe kongrelerini başlatan AK Parti, Türkiye genelinde şu ana kadar 811 ilçede kongresini tamamladı.

Parti, ilçe kongrelerini tamamlayan ve aralarında Mersin, Malatya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mardin ve Tekirdağ gibi büyükşehirler ile Ağrı, Ardahan, Aksaray, Bayburt, Bitlis, Burdur, Bolu, Karabük, Kars, Karaman, Erzincan, Isparta, Kütahya, Siirt, Iğdır, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kilis, Tunceli, Uşak, Hakkari, Edirne, Şırnak, Çankırı, Zonguldak ve Bilecik gibi illerin yer aldığı 52 şehirde ise il kongrelerine hazırlanıyor.

İlk il kongresi Kahramanmaraş'ta yapılacak

AK Parti, il kongrelerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen illerin yer aldığı bölgeden başlatacak. Bu kapsamda ilk il kongresinin de Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Erdoğan'ın ayrıca Kahramanmaraş il kongresinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremzede konut teslim törenine katılması bekleniyor.

Kadın Kolları ile Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongre süreci

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık süreciyle paralel olarak Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi ile Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi için de çalışıyor.

Bu çerçevede Gençlik Kolları, İlçe Gençlik Kolları Kongrelerine 25 Ekim 2024'te Mardin'in Nusaybin ilçesinde başladı. Şu ana kadar yaklaşık 500 ilçede kongresini yapan Gençlik Kolları, aralık sonunda ilçe kongrelerini tamamlayacak ve 6-7 Aralık tarihinde ise il kongrelerine başlayacak.

Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi kapsamında ise 214 ilçe kongresi yapıldı. İlçe kongrelerinin aralık ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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