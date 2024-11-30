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Gündem
AA 30.11.2024 12:13

Pençe-Kilit'te silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirdi.

Pençe-Kilit'te silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Pençe-Kilit'te silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Paylaşımda yer alan bilgilere göre ele geçirilenler ise şu şekilde:

"11 AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü, Doçka makineli tüfeğe ait 1 çatal ayak, 2 hava sehpası, 14 tüfek namlusu, 2 tüfek gövdesi, 2 alev gizleyen, 241 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 milimetre havan namlu döşeme, 3 el kundağı, 4 çatal ayak, 6 boş şerit, 11 RPG-7 üst kundağı."

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