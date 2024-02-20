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İHA 20.02.2024 13:59

EPDK petroldeki indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi

EPDK rafinerilere yazı göndererek ham petroldeki indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncelleme ile birlikte benzin ve motorinin litresinde 1,5 liraya kadar indirim olacak.

EPDK petroldeki indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz gerek uluslararası piyasalardaki gerekse yurt içindeki fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı.

"Kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz"

Yılmaz, benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu belirterek, "Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz" dedi.

Benzin ve motorine indirim Rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını ifade eden Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır."

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Benzin EPDK Petrol
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