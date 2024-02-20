Fahrettin Altun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Altun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Altun, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Türkiye Yüzyılı" isimli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen dron gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" tipografisinin çizildiği fotoğrafa oy verdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camisi ve Ay'ı bir arada görüntülediği "Boğazın Şahitliği" isimli fotoğrafını oylayan Altun, "Spor" kategorisinde tercihini 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun konu alındığı Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" fotoğrafından yana kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Altun, "Gazze: Kanıt" kategorisinde, İsrail ordusunun Gazze'deki Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonrası bölgede enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için başlatılan çalışmalar esnasında çekilen Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" isimli fotoğrafına oy verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını oyladı.

"Her biri birer sanat eseri, çok başarılı"

Oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, yıl içerisinde birçok alanda üretilen nitelikli eserleri tanıtmak açısından da oylamanın önemli olduğuna işaret eden Altun, "Her biri birer sanat eseri, çok başarılı fotoğraflar. Seçim yaparken gerçekten 'hangisini seçeyim' diyerek zorlandığımız kalitede fotoğraflar. Eserlerin sahiplerini tebrik ediyorum, 5 kategoride çok değerli eserler." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Oylamada bu yıl hem Gazze hem de asrın felaketi depremle ilgili özel bir bölüm var. Gazze'yle ilgili Anadolu Ajansının çektiği fotoğraflar orada yaşanan soykırımı belgelemesi, tescil etmesi, kanıtlaması açısından başlı başına çok önemli. Gazze'de çok ağır bir trajediyle karşı karşıyayız. Gerçekten vicdanı, yüreği olan herkesi yerle yeksan eden, çok zor insani dramların, trajedilerin olduğu fotoğraflar var. Fakat bir taraftan bu trajedi gerçek, orada yaşanıyor. Bu trajedinin belgelenmesi, fotoğraflanması çok önemli. Zira bu zulmü ortaya çıkaranların yargılanması, tescillenmesi, onlara işaret edilmesi, bugün yaşadığımız dünyada ne kadar büyük bir acı çekildiğinin tescil edilmesi açısından önemli."

[Fotoğraf: AA]

"Deprem: Umut" kategorisinde ise 6 Şubat 2023'ten bu yana devlet-millet el ele verilen mücadelenin gösterildiğini vurgulayan Altun, "Çok büyük bir felaket yaşadık. O felaketi belgeleyen eserler, fotoğraflar var oylamada. Bu fotoğraflar da aslında bize 'millet-devlet' birlikteliğiyle bir olduğumuzda çok büyük zorlukların nasıl üstesinden gelebileceğimizi de gösteren önemli eserler." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, "Haber, "Çevre-Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde de çok değerli eserlerin bulunduğunu dile getirdi.