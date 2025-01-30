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TRT Haber 30.01.2025 20:12

En düşük emekli aylığı teklifi Genel Kurul'dan geçti

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

En düşük emekli aylığı teklifi Genel Kurul'dan geçti

‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli aylığının artırılmasını öngeren madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif 9 maddeden oluşuyor.

Bu düzenleme ile 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Böylece yüzde 15,75 oranında artış yapılacak.

Düzenlemeyle 2016 yılında başlatılan, işverene asgari ücret desteği de sürecek. 2025 yılı için bu destek bin lira olarak belirlendi.

Böylece hem kayıtlı istihdamın desteklenmesi hem de istihdamın korunması amaçlanıyor.

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