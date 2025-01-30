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Gündem
AA 30.01.2025 20:07

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra, ikili konular ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de değerlendirildi.

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Hakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanlığı
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