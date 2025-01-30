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Gündem
TRT Haber 30.01.2025 16:58

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.

Washington yakınlarında uçak ile helikopter çarpıştı
Washington yakınlarında uçak ile helikopter çarpıştı

Yetkililer, 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, kazadan kurtulanın olmadığını düşündüklerini ifade etmişti.

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ABD Uçak Kazası Dışişleri Bakanlığı
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