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Gündem
AA 16.07.2024 06:26

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'e geliyor

En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak vergi paketi içerisinde yer alacak.

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ortaya birkaç alternatifin çıktığını söyleyen Güler, "Bunun bütçe dengeleri çok önemli. Bütçe karşılığı ve sürdürülebilirlik çok önemli" dedi.

"Birkaç alternatif var"

En düşük emekli maaşının şu anda 10 bin TL'ye tamamlandığını hatırlatan Güler, "Bu nasıl bir rakama tamamlanabilir, birkaç alternatif var. Onlar üzerinde de bir rapor çıkarttık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz. Meclis Başkanlığımıza sunacağımız vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifimiz içerisinde vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Güler, henüz bir rakamın ortada olmadığını, rakamın netleşeceğini de söyledi.

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