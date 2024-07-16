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Gündem
AA 16.07.2024 00:33

90 bin camide selalar okundu

15 Temmuz direnişinin 8'inci yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanındaki 90 bin camide selalar okundu.

90 bin camide selalar okundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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