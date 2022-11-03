CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasaklı maddelerle ilgili söylemi tepki çekmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun ithamlarının ardından önce Narkotik Şube Müdürlüğü, ardından Jandarma Genel Komutanlığı, son olarak ise Emniyet yetkilileri harekete geçti.

Ana muhalefet lideri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Ortaya atılan iddialar asılsız"

Şikayet dilekçesinde, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunun altı çizildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Devlete karşı iftirada bulunulduğu belirtildi.

Emniyet teşkilatı ve İçişleri Bakanı'nın toplum nazarında itibarının zedelendiğinin vurgulandığı dilekçede, "Uyuşturucu kaçakçılığına göz yumulduğu ve bunun sonucu olarak da kara paranın aklandığını iddia ederek, gerçeklikten uzak, soyut ve mesnetsiz ifadelerle İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz suçlanmaktadır" denildi.

"Açıklamalar tam anlamıyla iftira niteliğindedir"

Yapılan suç duyurusunda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlediği vurgulandı.

"Şüphelinin kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalar tam anlamıyla iftira niteliğindedir" ifadesi yer aldı.