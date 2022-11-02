Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 23:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvuru süresinin 15 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin arsa ve işyeri başvurularının süresiyle ilgili bilgi paylaştı.
Gelecek yıl yapılacak seçimlerin ardından yatırımların devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklanmış olan dev bir proje. Seçim sonrası inşaatlarımız devam edecek. Bu kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. İnşallah bunu da kurayla yapacağız. Seçimden sonra yeni bir hızla Türkiye Yüzyılı'na güç katacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, "7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: TOKİ Recep Tayyip Erdoğan
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