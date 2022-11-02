Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Maden kazasında yaralanan 1 işçi hastaneden taburcu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 işçiden 1'inin taburcu edildiğini, 1 işçinin normal servise alındığını, diğer hastaların durumunun ise stabil olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden kazasında yaralanan işçilerin durumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil."
Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Bartın Maden
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