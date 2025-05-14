Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.05.2025 13:39

Emine Erdoğan'dan, Sıfır Atık Enstitüsünün kurulmasına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM), Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde hayata geçirilecek Sıfır Atık Enstitüsünün Türkiye ve dünya için hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan'dan, Sıfır Atık Enstitüsünün kurulmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İTÜ ve Sıfır Atık Vakfı arasında, Sıfır Atık Enstitüsü kurulması amacıyla imzalanan protokole ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sıfır Atık Vakfının kurumsal hesabından protokolle ilgili yapılan paylaşımı da alıntılayan Emine Erdoğan, doğayla uyumlu bir geleceğin ancak bilimle temellenmiş kararlılıkla mümkün olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu anlayışla, Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Vakfımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Enstitüsünün ülkemiz ve dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Enstitü, çevre alanında ülkemizin ilk akademik yapılanmalarından biri olarak büyük bir sorumluluğu omuzluyor. Uygulamalı projeler, araştırmalar ve uluslararası işbirlikleriyle güçlenen bu vizyonun, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki küresel öncülüğünü pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Veriye dayalı politika üretiminden inovatif uygulamalara kadar pek çok alanda yol gösterici olacak önemli girişimde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ikinci ayağı Katar’da
14:40
Bakan Tunç: Türkiye bu yüzyıla damgasını vuracaksa terörün olmadığı bir Türkiye'yle vuracağız
14:18
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda 15 şüpheli hakkında tutuklama talebi
14:40
NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider
14:18
Bakan Uraloğlu: Hedefimiz denizcilik sektörümüzü dünya liderleri arasına sokmak
13:53
Kremlin: Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek
Kışı Akdeniz'de geçiren arıcılar Bingöl'ün yaylalarına dönüyor
Kışı Akdeniz'de geçiren arıcılar Bingöl'ün yaylalarına dönüyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ